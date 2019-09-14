Педро Соуза заменил Жуана Домингеша в решающем поединке Кубка Дэвиса против Ильи Ивашко

Педро Соуза
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса стартовала пятая встреча матча Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Португалии. Пока счет равный - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Егор Герасимов обыграл Жуана Соузу, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса с португальцами - 2:2
Первый сет Герасимов выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке - 7:6 (7:3). Во второй партии белорус поначалу уступал, затем перехватил инициативу и добился победы со счетом 6:4.
Незадолго до начала решающего поединка капитан португальской команды Руи Машаду произвел замену - вместо Жуана Домингеша выйдет Педро Соуза, который будет соперничать с Ильей Ивашко.-0-