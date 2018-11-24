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Перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен в Беларуси

Спорт 24.11.2018 | 16:50
Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен постановлением Министерства спорта и туризма Беларуси от 8 ноября 2018 года №65, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В списке запрещенных веществ анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны, модуляторы метаболизма и др. К запрещенным в спорте методам отнесены манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции, генный допинг.

Документом также определены вещества, запрещенные в спорте в период соревнований. В их числе стимуляторы, каннабиноиды, глюкокортикоиды. В перечне также указаны вещества, запрещенные в отдельных видах спорта, например, в автоспорте (FIA), бильярдном спорте (WCBS), гольфе (IGF), дартс (WDF), стрельбе (ISSF, IPC), стрельбе из лука (WA), сноуборде (хаф-пайп, биг-эйр).

Постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 года.-0-

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Министерство спорта и туризма, спорт
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