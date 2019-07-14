Перед игрой с БАТЭ польский "Пяст" проиграл матч за Суперкубок

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед ответной встречей квалификации Лиги чемпионов с БАТЭ польский "Пяст" проиграл поединок за национальный Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче с обладателем Кубка Польши гданьской "Лехией" соперники борисовчан в начале второго тайма уступали 0:3 и только затем сумели отквитать один мяч, уступив в итоге 1:3.

Ответный матч за выход во второй квалификационный раунд чемпионской Лиги между "Пястом" и БАТЭ состоится 17 июля в польском Гливице. Первая встреча, прошедшая 10 июля на поле "Борисов-Арены", завершилась вничью - 1:1.

Победитель этой двухраундовой дуэли встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре на поле североирландской команды сильнее был норвежский чемпион - 2:0.-0-