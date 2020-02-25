Передовые практики в области антидопингового образования обсудят на семинаре в НОК

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный антидопинговый семинар пройдет в Национальном олимпийском комитете Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
Планируется обсудить вопросы организации контроля и обеспечения защиты прав честных спортсменов, процесса получения разрешения на терапевтическое использование для выступления на Олимпийских играх. Внимание будет уделено в том числе роли и ответственности персонала спортсмена в борьбе с допингом. Участники семинара рассмотрят инновации и передовые практики в области антидопингового образования, исследования антидопинговой ситуации за рубежом.
Спикерами семинара выступят руководитель научных и медицинских проектов Международного агентства по тестированию доктор Педро Гонсалвеш, генеральный директор Восточноевропейского регионального антидопингового агентства Теймураз Уклеба, заместитель начальника отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Кононова, сотрудник отдела по коммуникации Института национальных антидопинговых организаций Франциска Хайнрихсмайер, директор Литовского антидопингового агентства Рута Баните и директор Антидопингового агенства Кипра Михаил Петроу.
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство.-0-