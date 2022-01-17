Перенесен матч Единой лиги ВТБ между клубами "Цмокi-Мiнск" и "Енисей"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч Единой лиги ВТБ "Цмокi-Мiнск" - "Енисей", который должен был состояться 22 января, перенесен на более поздний срок, информирует пресс-служба столичного клуба.

Данное решение было принято Лигой в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в составе "Енисея" на минувшей неделе. Ранее также был перенесен матч красноярцев с польским клубом "Зелена Гура", назначенный на 15 января. Новая дата поединка "Цмокi-Мiнск" - "Енисей" будет объявлена позднее, приобретенные на субботний матч билеты будут действительны.

На данный момент в чемпионате Единой лиги ВТБ "Цмокi-Мiнск" идут 11-ми, одержав всего одну победу в девяти матчах. Возглавляет таблицу казанский УНИКС с 9 викториями за 11 игр. Вторую строчку делят саратовский "Автодор" и ЦСКА, добывшие по 8 побед. В плей-офф турнира выйдут 8 из 12 участников.

Сегодня в рамках Единой лиги ВТБ состоится одна игра - московские армейцы сыграют в Санкт-Петербурге против "Зенита", который располагается на четвертой позиции.-0-