Перенесенный поединок "Динамо" и "Локомотива" в чемпионате КХЛ состоится 16 октября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесенный поединок минского "Динамо" и ярославского "Локомотива" в чемпионате КХЛ, который должен был состояться 19 сентября, пройдет 16 октября. Такая информация опубликована на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

Встреча начнется в 19.00. Помимо матча с ярославцами минчане сыграют с "Сочи" (7 октября), "Куньлунем" (9 октября), рижским "Динамо" (11 октября) и "Спартаком" (18 октября).

Таким образом, домашняя серия "зубров" в октябре будет включать пять поединков.

Решение о новых сроках проведения встречи с "Локомотивом" лига приняла на основании статьи 55 спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами.

Напомним, что матч между командами был перенесен в связи с выявленными случаями заражения COVID-19 игроков "Локомотива".-0-