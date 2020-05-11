Перенесены два матча футбольного чемпионата Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах перенесены. Такое решение принято сегодня бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Переносы игр связаны с подозрением на наличие вируса COVID-19 у игроков ФК "Минск" и дзержинского "Арсенала". Таким образом, в высшей лиге матч 9-го тура "Минск" - "Неман" (Гродно), который должен был состояться 15 мая на поле столичного стадиона "Трактор", перенесен на более поздний срок.

Также позже состоится встреча 5-го тура первой лиги между дзержинским "Арсеналом" и гомельским "Локомотивом", которая была намечена на 16 мая.

В АБФФ отметили, что на матчах национального футбольного чемпионата принимаются все рекомендованные меры по борьбе с распространением коронавируса. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка болельщиков в шахматном порядке.-0-