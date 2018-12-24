Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета с Олимпиады-2012 оказалась положительной

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Николая Новикова с Олимпийских игр 2012 года дала положительный результат. Такая информация содержится в пресс-релизе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает БЕЛТА.

В пресс-релизе IWF уточняется, что в соответствии с программой МОК в результате перепроверки анализов с летних Игр в Лондоне пробы некоторых спортсменов в тяжелой атлетике имеют нарушения. В этой группе оказался и Николай Новиков, который выступал на Олимпиаде 2012 года в категории до 85 кг и занял седьмое место. В его организме обнаружен дегидрохлорметилтестотерон и станозолол. Николай Новиков завершил карьеру и не входит в национальную команду по тяжелой атлетике.

Положительные пробы с главных стартов четырехлетия в Лондоне также сдали олимпийский чемпион в категории до 105 кг украинец Алексей Торохтий, Руслан Нурудинов из Узбекистана, который в 2012 году стал четвертым, а спустя четыре года в Рио-де-Жанейро занял первое место в категории до 105 кг, а также болгарин Валентин Христов, выступавший за Азербайджан, и армянская тяжелоатлетка Мелине Далузян.

За последние годы Международная федерация тяжелой атлетики значительно ужесточила контроль и изменила принцип отбора на Олимпиаду 2020 года в Токио. Атлеты, кроме чемпионата мира и континентальных первенств, должны выступать на квалификационных турнирах. Первый из таких завершился в декабре в Дохе, где белорусы завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Как отметили в белорусской команде, процедуру допинг-контроля в Катаре прошли все спортсмены, которые приняли участие в этом турнире.-0-