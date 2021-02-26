Перспективы на завоевание олимпийских наград в Токио есть - Ковальчук

Сергей Ковальчук

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы на завоевание наград в Токио есть как у молодых, так и у опытных спортсменов, отметил сегодня в своем выступлении на Олимпийском собрании НОК министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. "Перспективы завоевания наград имеют как именитые, так и молодые атлеты, способные достойно представить нашу страну в Токио. Основные надежды связываем с греблей на байдарках и каноэ, видами борьбы, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, современным пятиборьем и теннисом. Способны показать себя на Играх в Токио отдельные быстро прогрессирующие молодые пловцы и легкоатлеты", - рассказал Сергей Ковальчук. Все спортсмены, ранее выполнившие олимпийские квалификационные требования и нормативы (завоевавшие лицензии), сохраняют право участия в Играх. В настоящее время квалификационные требования и нормативы для участия в Олимпиаде выполнили 74 белорусских спортсмена в 16 видах спорта в 64 олимпийских дисциплинах. Задача заключительного этапа подготовки - успешное завершение олимпийского отбора и комплектование конкурентоспособного состава белорусской спортивной делегации для участия в Играх. К завершению олимпийского отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!