Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа легкоатлетов прибыла сегодня со сборов в Кисловодске, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по выносливости национальной команды Беларуси по легкой атлетике Андрей Гордеев.

"Прибыли сегодня вечером рейсом из аэропорта Домодедово. Всего прилетели около 20 человек. Все чувствуют себя прекрасно, находимся в рабочем состоянии. Сейчас будем направлены в карантин", - рассказал Андрей Гордеев. По его словам, из-за переноса соревнований календарь Белорусской федерации легкой атлетики корректируется.

Следующая группа атлетов прибудет из Кисловодска 6 апреля.

Как сообщалось, на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.

Белорусские спортсмены будут тренироваться на родине в связи с переносом Олимпиады В настоящее время на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину.

Уже определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Для всех прибывающих из-за границы установлен обязательный карантин на 14 дней. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.-0-