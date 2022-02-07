Первая команда ХК "Минск" стала чемпионом Беларуси по индорхоккею

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая команда ХК "Минск" восьмой раз подряд выиграла чемпионат Беларуси по индорхоккею среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третий, финальный тур проходил в Минске и хозяева вновь подтвердили свой высокий класс, одержав шесть викторий в шести проведенных матчах. За весь турнир спортсмены первой команды ХК "Минск" набрали 52 очка, победив в 17 из 18 проведенных поединков. Лишь однажды минчане сыграли вничью с брестским "Строителем", который набрал 46 баллов и завоевал серебряные медали. Обладателем бронзы стала вторая команда "Минска", у которой 30 очков. Лучшим игроком турнира признан Денис Целуйко ("Строитель"), лучшим вратарем стал Сергей Ясюкевич (сборная Минской области). Бомбардирскую гонку выиграл Игорь Егощенков ("Строитель"), который 68 раз поражал ворота соперников. Лучшим арбитром судьей чемпионата назван Андрей Сорока.

Уже в среду, 9 февраля, команда ХК "Минск" отправится в турецкую Аланию, где сыграет в главном клубном турнире Европы. Соперниками минчан по группе В будут российское "Динамо" из Электростали, хозяин соревнований "Газиантеп Полис" и австрийский "Пост". В квартете А сыграют хорватская "Зелина", польский "Познань", немецкий "Рот-Вайс" из Кельна и испанский "Сансе Комплитенс". Турнир завершится 13 февраля.

Победителем женского первенства Беларуси по индорхоккею в 23-й раз стали спортсменки гродненского "Ритма". Серебро у второй команды ХК "Минск", бронза - у первой команды "Минска".-0-