Первая лига футбольного чемпионата Беларуси стартует 17 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола прошла жеребьевка календаря соревнований команд 1-й лиги чемпионата Беларуси, который стартует 17 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьбу за две путевки в высшую лигу поведут 12 команд. В первом туре сыграют: "Белшина" (Бобруйск) - "Волна" (Пинск), "Нафтан" (Новополоцк) - "Барановичи", "Днепр" (Могилев) - "Лида", "Слоним" - "Орша", "Крумкачы" (Минск) - "Локомотив" (Гомель), "Арсенал" (Дзержинск) - "Шахтер" (Петриков).

Участники соревнований проведут трехкруговой турнир, по итогам которого две лучшие дружины получат повышение в классе. Команда, которая займет третье место, проведет два переходных поединка за право сыграть в высшей лиге с 14-м клубом элитного дивизиона.-0-