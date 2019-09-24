Первая полуфинальная пара определилась на ЧЕ по волейболу среди мужских команд

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:06 Самый высокий жилой дом в мире построили в Нью-Йорке Калейдоскоп
09:46 В Республике Корея загорелся дом престарелых: два человека погибли, 47 пострадали В мире
09:46 В Полоцке пенсионер спас соседа из горящего дома Происшествия
09:43 Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин Экономика
09:41 Закрыто движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе Регионы
09:40 Яростную схватку гризли удалось запечатлеть в Канаде Калейдоскоп
09:39 Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат Общество
09:22 Новую экономическую политику ЕАЭС обсудят на форуме "Евразийская неделя" Экономика
09:20 Отопление включают в жилфонде, общежитиях, учебных учреждениях Минска Регионы
09:11 Подача тепла в объекты соцсферы начинается в Гомельской области Регионы
09:00 Хоккеисты минского "Динамо" откроют выездную серию в чемпионате КХЛ игрой в Нижнем Новгороде Спорт
09:00 Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов Общество
09:00 Пять причин посетить выставку "Турбизнес-2019" Общество
08:49 Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Орлеане Спорт
08:49 Пресс-конференция об организации питания детей в учреждениях образования пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
08:40 Первая полуфинальная пара определилась на ЧЕ по волейболу среди мужских команд Спорт
08:18 Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью в спарринге с Молдовой Спорт
08:04 Строительная выставка "Будпрагрэс-2019" открывается в Минске Экономика
07:38 Как в Беларуси готовят звезд международных математических соревнований Общество
07:19 Брестский облсуд начнет рассматривать дело об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце Происшествия
07:04 Свидетельства "Детей мира" вручат мамам 14 малышей в Гомельской области Регионы
07:00 Картина дня: урожай с экспериментальных полей Президента, включение отопления и осенние ярмарки Общество
00:59 В Милане завершилась Неделя моды Калейдоскоп
23.09.19
23.09.19 23:58 В Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards Спорт
23.09.19 23:28 Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в США В мире
23.09.19 22:59 К Земле движется астероид размером с три пирамиды Хеопса Калейдоскоп
23.09.19 22:29 Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета В мире
23.09.19 22:06 Госкомвоенпром представит белорусские станции спутниковой связи Общество
23.09.19 22:03 Головченко: стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного ПО Общество
23.09.19 21:52 Сборочный цех Оршанского авиаремонтного завода сейчас полностью заполнен техникой - Головченко Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
24 сентября 2019, 08:40

Первая полуфинальная пара определилась на ЧЕ по волейболу среди мужских команд

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определилась первая полуфинальная пара, которую составили сборные Польши и Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Апелдорне встречались команды Польши и Германии. Казалось, что с самого начала поляки смогли навязать соперникам выгодный для них темп игры. Однако в первом сете немцы смогли повести - 12:10. После ошибок чемпионы мира начали нервничать, но ситуацию, как и положено, успокоил их капитан Михал Кубяк, заработавший три очка.

Далее все пошло под диктовку поляков, которым явно пришелся ко двору Вильфредо Леон. Он отменно действовал в нападении, обыгрывая блок соперников практически в любых ситуациях. Тренер немцев Андреа Джани пробовал с помощью замен изменить ход поединка, однако безуспешно. Польская сборная, победив со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:18), продолжила до шести матчей серию выигрышей в трех партиях на данном турнире.

Второй четвертьфинальный матч между словенцами и россиянами прошел в куда более интересной борьбе и завершился сенсационной победой одних из организаторов чемпионата Европы со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

Словенцы продемонстрировали запредельный настрой, используя ошибки соперников, которых российские волейболисты допустили 38 за матч. Кроме того, балканская дружина была лучшей на подаче (11:8). Тут не было равных Мите Гаспарини, записавшему на свой счет 5 эйсов. Ветеран словенской сборной стал наряду с Тине Урнаутом и Клеменом Чебулем одним из самых результативных игроков своей команды.

Справедливости ради стоит отметить отсутствие у россиян ключевых игроков. Ильяс Куркаев получил травму в игре с Финляндией и отправился домой. Максим Михайлов появлялся на площадке эпизодически, а после второго сета оставил площадку Дмитрий Мусэрский. Без них у Виктора Полетаева, Дмитрия Волкова и воспитанника белорусской школы волейбола Егора Клюки мало что получалось, хотя третий сет и остался на российской командой.

Сборная России рассталась с возможностью защитить свой титул, который команда завоевала два года назад под руководством Сергея Шляпникова. Его сменщик, финский специалист Туомас Саммельвуо выиграл с россиянами Лигу Наций и выполнил квалификационный норматив на Игры-2020, однако не смог привести свою команду в число призеров главного старта сезона в Европе.

Словенцы получили шанс во второй раз после 2015 года попасть на пьедестал чемпионата Европы. За право выйти в финал они сыграют с мощной польской сборной. Во втором полуфинале сойдутся победители матчей Сербия - Украина и Франция - Италия.-0-

Теги
волейбол мужчины чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото ХК "Динамо-Минск" Хоккеисты минского "Динамо" откроют выездную серию в чемпионате КХЛ игрой в Нижнем Новгороде
Илья Ивашко. Фото из архива Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Орлеане
Во время матча. Фото Белорусской ассоциации мини-футбола Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью в спарринге с Молдовой
Во время церемонии. Фото Getty Images В Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards
Александр Берсанов (слева). Фото IWF Белорус Александр Берсанов выиграл малое серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе
Фото АБФФ Мархель назвал расширенный состав сборной Беларуси на домашние матчи квалификации Евро-2020 с Эстонией и Нидерландами
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
Картина дня: урожай с экспериментальных полей Президента, включение отопления и осенние ярмарки
Экзотика, новые сорта и плоды дружбы с коллегами - что убирают с экспериментальных полей Президента Беларуси
МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС
Пресс-конференция об организации питания детей в учреждениях образования пройдет сегодня в БЕЛТА
Отопление включают в жилфонде, общежитиях, учебных учреждениях Минска
Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат
Утверждено соглашение о займе МБРР для финансирования модернизации системы образования в Беларуси
Подписание с ЕС соглашения о реадмиссии не несет для Беларуси значительных миграционных рисков - МИД
Как в Беларуси готовят звезд международных математических соревнований
Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси
Граждане Беларуси получат СМС о начале переписи населения
Арина Соболенко отдала Даниэль Коллинз всего один гейм и вышла в 1/8 финала турнира в Ухани
В Беларуси разрабатывается программа перехода общественного транспорта на электрический
Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет в БЕЛТА 25 сентября
Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.