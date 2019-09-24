Первая полуфинальная пара определилась на ЧЕ по волейболу среди мужских команд

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определилась первая полуфинальная пара, которую составили сборные Польши и Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Апелдорне встречались команды Польши и Германии. Казалось, что с самого начала поляки смогли навязать соперникам выгодный для них темп игры. Однако в первом сете немцы смогли повести - 12:10. После ошибок чемпионы мира начали нервничать, но ситуацию, как и положено, успокоил их капитан Михал Кубяк, заработавший три очка.

Далее все пошло под диктовку поляков, которым явно пришелся ко двору Вильфредо Леон. Он отменно действовал в нападении, обыгрывая блок соперников практически в любых ситуациях. Тренер немцев Андреа Джани пробовал с помощью замен изменить ход поединка, однако безуспешно. Польская сборная, победив со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:18), продолжила до шести матчей серию выигрышей в трех партиях на данном турнире.

Второй четвертьфинальный матч между словенцами и россиянами прошел в куда более интересной борьбе и завершился сенсационной победой одних из организаторов чемпионата Европы со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

Словенцы продемонстрировали запредельный настрой, используя ошибки соперников, которых российские волейболисты допустили 38 за матч. Кроме того, балканская дружина была лучшей на подаче (11:8). Тут не было равных Мите Гаспарини, записавшему на свой счет 5 эйсов. Ветеран словенской сборной стал наряду с Тине Урнаутом и Клеменом Чебулем одним из самых результативных игроков своей команды.

Справедливости ради стоит отметить отсутствие у россиян ключевых игроков. Ильяс Куркаев получил травму в игре с Финляндией и отправился домой. Максим Михайлов появлялся на площадке эпизодически, а после второго сета оставил площадку Дмитрий Мусэрский. Без них у Виктора Полетаева, Дмитрия Волкова и воспитанника белорусской школы волейбола Егора Клюки мало что получалось, хотя третий сет и остался на российской командой.

Сборная России рассталась с возможностью защитить свой титул, который команда завоевала два года назад под руководством Сергея Шляпникова. Его сменщик, финский специалист Туомас Саммельвуо выиграл с россиянами Лигу Наций и выполнил квалификационный норматив на Игры-2020, однако не смог привести свою команду в число призеров главного старта сезона в Европе.

Словенцы получили шанс во второй раз после 2015 года попасть на пьедестал чемпионата Европы. За право выйти в финал они сыграют с мощной польской сборной. Во втором полуфинале сойдутся победители матчей Сербия - Украина и Франция - Италия.-0-