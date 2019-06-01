Первая ракетка мира японка Наоми Осака сенсационно проиграла чешке Катерине Синяковой в 1/16 финала "Ролан Гаррос"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира японка Наоми Осака не смогла пробиться в 1/8 финала открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала Наоми Осака проиграла 42-му номеру мирового рейтинга чешке Катерине Синяковой в двух партиях - 4:6, 2:6.

В предыдущем раунде японка выбила из борьбы экс-первую ракетку планеты белоруску Викторию Азаренко, у которой сейчас 43-е место в рейтинге WTA.

Виктория Азаренко продолжает выступление на "Ролан Гаррос" в парном разряде. Вместе с австралийкой Эшли Барти она вышла в 1/16 финала, где встретится со словацко-швейцарским тандемом Виктория Кужмова / Белинда Бенчич. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/8 финала парного разряда будут соперничать с американским дуэтом Дезайр Кравчик / Джессика Пегула.-0-