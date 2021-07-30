Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в олимпийский финал

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в финал олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале одиночного разряда серб неожиданно уступил представителю Германии Александру Звереву, занимающему пятое место в мировом рейтинге, - 6:1, 3:6, 1:6. Выиграв первую партию, Новак Джокович затем потерял нить игры и не устоял перед напором соперника.
Таким образом, 1 августа в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона Александр Зверев встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым (25-й номер мирового рейтинга), который сегодня взял верх над испанцем Пабло Карреньо Бустой (11) - 6:3, 6:3. Неудачники полуфинальных встреч поспорят за бронзу токийских Игр.
Завтра в финале женского одиночного разряда швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (12) будет соперничать с чешкой Маркетой Вондроушовой (42). В поединке за бронзовую медаль украинка Элина Свитолина (6) встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20).-0-