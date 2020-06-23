Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Новак Джокович во время выставочного турнира в Задаре. Фото Синьхуа - БЕЛТА
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича дал положительный результат, сообщает ТАСС.
22 июня стало известно, что тест фитнес-тренера Новака Джоковича Марко Паники показал наличие коронавируса. У жены Джоковича Елены также обнаружен коронавирус, однако тесты детей показали отрицательный результат.
На минувшей неделе лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Новак Джокович принимал участие в выставочном турнире в Задаре, у двух участников которого также выявили коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича.-0-
Новак Джокович во время выставочного турнира в Задаре. Фото Синьхуа - БЕЛТА