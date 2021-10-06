Первенства и чемпионаты по отдельным видам спорта будут проходить между Играми стран СНГ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств в период между Играми стран СНГ планируется проводить первенства и чемпионаты между государствами по отдельным видам спорта. Об этом говорилось на итоговом заседании рабочей группы по подготовке и проведению I Игр стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании в онлайн-режиме приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Представителям государств предложено разработать необходимые документы, регламентирующие порядок определения места, сроков и условий проведения таких спортивных соревнований для последующего их внесения на рассмотрение Совета по физической культуре и спорту стран Содружества.

В пресс-службе напомнили, что, согласно регламенту, игры будут проводиться один раз в два года. Первые игры прошли 4-11 сентября 2021 года в Казани. В состязаниях участвовали более 1 тыс. спортсменов, которые представляли команды 9 стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Был разыгран 181 комплект медалей в 16 видах спорта.

II Игры стран СНГ пройдут в 2023 году. О намерении принять соревнования на своей территории заявили азербайджанская и белорусская стороны.

Члены рабочей группы приняли к сведению информацию об итогах проведения I Игр стран СНГ в Казани, поддержали инициативу российской стороны об учреждении памятной медали, посвященной играм. Участники встречи также приняли к сведению информацию Армении о подготовке Международного спортивного форума стран СНГ в октябре 2023 года, включающего спортивные, научно-практические и образовательные мероприятия.-0-