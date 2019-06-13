Первые белорусские спортсмены в Деревне атлетов разместятся 18 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые белорусские спортсмены в Деревне атлетов II Европейских игр разместятся 18 июня. Об этом рассказал сегодня журналистам в НОК Беларуси заместитель шефа миссии белорусской делегации на мультиспортивном форуме Дмитрий Довгаленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская команда на II Европейских играх разместится в новом здании в Деревне атлетов. Проведено брендирование фасада, атлеты будут жить по два человека в комнате. Первые белорусские спортсмены заселятся 18 июня. Это будут представителя баскетбола 3х3, бокса и стрельбы из лука. Заселение белорусских атлетов в деревне будет проходить поэтапно", - рассказал Дмитрий Довгаленок.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

/Будет дополнено/.-0-