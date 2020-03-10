Первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Валенсии и Лейпциге

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня в Валенсии и Лейпциге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты испанской "Валенсии" у себя дома постараются реабилитироваться после крупного гостевого поражения от итальянской "Аталанты" (1:4). Правда, хозяевам не помогут их болельщики - в связи с угрозой заражения коронавирусом матч пройдет без зрителей.

Немецкий "Лейпциг", обыгравший в Лондоне английский "Тоттенхэм" (1:0), намерен закрепить свой успех на родной арене. Оба поединка начнутся в 23.00 и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Еще две ответные встречи 1/8 финала пройдут 11 марта: "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; результат первого матча - 0:1), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия; результат первого матча - 1:2).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал состоятся на следующей неделе:

17 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания; первый матч - 2:1), "Ювентус" (Турин, Италия) - "Лион" (Франция; первый матч - 0:1).

18 марта

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия; первый матч - 1:1), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия; первый матч - 3:0).

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-