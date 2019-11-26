Первые четвертьфиналисты определились на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по пляжному футболу в парагвайском Асунсьоне определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А три виктории одержала сборная Японии, которая взяла верх над командами Парагвая (5:4), Швейцарии (5:3) и США (4:3). Вместе с японцами борьбу за награды продолжат швейцарские "пляжники". Итоговое положение: Япония - 9 очков (разница мячей - 14-10), Швейцария - 5 (18-17), Парагвай - 3 (15-13), США - 0 (10-17).

В квартете В борьба была гораздо напряженней. В итоге сразу 3 команды набрали по 6 очков, а третьим лишним по дополнительным показателям оказался финалист прошлого мирового первенства сборная Таити. Итоговое положение: Италия - 6 (21-10), Уругвай - 6 (9-9), Таити - 6 (16-17), Мексика - 0 (3-13).

Сегодня ночью станут известны и 4 четвертьфиналиста. В группе С сборная Беларуси своем заключительном поединке встретится с командой России, а ОАЭ сыграет с Сенегалом. После двух туров все команды имеют по одной победе и одному поражению и могут пробиться в плей-офф. Белорусы в своем дебютном поединке в финальной части планетарного форума победили команду ОАЭ (6:4), а затем уступили сенегальцам (2:7). Положение команд перед заключительными играми: Сенегал - 3 (14-10), Беларусь - 3 (7-8), ОАЭ - 3 (5-6) Россия - 3 (9-11).

В группе D впереди действующий чемпион мира Бразилия, на вторую путевку в 1/4 финала претендуют команды Португалии и Омана, которые встретятся между собой. Положение команд: Бразилия - 6 (17-9), Португалия - 3 (17-10), Оман - 3 (8-13), Нигерия - 0 (6-16).

После завершения группового этапа в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы - 30 ноября. Решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.-0-