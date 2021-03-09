Первые четвертьфиналисты сегодня определятся в футбольной Лиге чемпионов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники четвертьфинальной стадии определятся сегодня в футбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Турине футболисты "Ювентуса" в ответном поединке 1/8 финала примут португальский "Порту" (начало в 23.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом матче португальский клуб обыграл итальянского чемпиона на своем поле со счетом 2:1. В минувший уик-энд в гостевой встрече 22-го тура национального первенства "Порту" победил "Жил Висенте" со счетом 2:0 и, набрав 48 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. У лидирующего лиссабонского "Спортинга" 56 зачетных баллов. В 26-м туре чемпионата Италии футболисты "Ювентуса" обыграли на своей арене римский "Лацио" - 3:1. Туринский клуб имеет в своем активе 52 очка и находится на третьем месте, впереди миланский "Интер", у которого 62 балла, и "Милан", имеющий 56 очков.

В другом сегодняшнем матче немецкая "Боруссия" сыграет в Дортмунде с испанской "Севильей". В первой встрече этих соперников футболисты немецкого клуба победили испанскую команду на ее поле с результатом 3:2. В 24-м туре чемпионата Германии "Боруссия" уступила в Мюнхене лидеру бундеслиги "Баварии" со счетом 2:4 и сейчас находится на 6-м месте, набрав 39 очков. "Севилья" в 26-м туре испанского первенства уступила в гостях "Эльче" - 1:2 и занимает четвертое место в турнирной таблице, имея 48 очков. На первой позиции мадридский "Атлетико" - 59 очков, на три балла меньше у "Барселоны", мадридский "Реал" имеет 54 очка.

Еще две ответные игры 1/8 финала чемпионской Лиги состоятся 10 марта: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Барселона" (Испания, результат первого матча - 4:1), "Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия, 2:0).

Остальные поединки за выход в четвертьфинал пройдут на следующей неделе:

16 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия; 2:0), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Аталанта" (Бергамо, Италия; 1:0).

17 марта

"Челси" (Лондон, Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания; 1:0), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Лацио" (Рим, Италия; 4:1).

Бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 8 мячей.-0-