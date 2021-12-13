Первые четвертьфинальные пары определились на женском ЧМ по гандболу

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После встреч заключительного тура основного этапа в двух группах женского чемпионате мира по гандболу в Испании определились две четвертьфинальные пары, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер 3-й группы гандболистки сборной Дании разгромили соперниц из Германии - 32:16. Датчанки заняли первое место и завтра сыграют в четвертьфинале со второй командой 4-й группы Бразилией. Бразильянки в последнем поединке уступили хозяйкам турнира испанкам со счетом 24:27. Испанские спортсменки во втором завтрашнем четвертьфинале встретятся с немецкой сборной.

Сегодня заключительные игры состоятся еще в двух группах. 1 - Польша - Черногория, Сербия - Словения, Франция - Россия. Француженки и россиянки уже обеспечили себе выход в четвертьфинальную стадию. 2 - Пуэрто-Рико - Казахстан, Швеция - Румыния, Нидерланды - Норвегия. В этой группе на два пропуска в 1/4 финала претендуют норвежки, шведки и нидерландки.

Четвертьфинальные баталии состоятся 14 и 15 декабря, полуфиналы намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-