Первые четвертьфиналы пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии состоятся сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче 1/4 финала светлогорский ЦКК примет в Жлобине оршанский "Витэн" (начало в 13.45). В регулярном чемпионате оршанцы дважды уверенно победили ЦКК - 6:2 и 9:4.

Столичный "Дорожник" в 15.30 начнет домашнюю встречу с гомельским ВРЗ. В этом сезоне гомельчане обыграли минчан на их площадке со счетом 4:1, а в Гомеле была зафиксирована боевая ничья - 4:4.

В 17.15 действующие чемпионы спортсмены минского клуба "Столица" сыграют в гостях у "Борисова-900". В двух поединках регулярного сезона "Столица" победила борисовчан - 4:2 и 3:2.

Заключительный сегодняшний матч начнется в 19.00 в Гродно, где местное "УВД-Динамо" примет победителя первого этапа гомельский БЧ. В нынешнем первенстве гомельчане дважды обыграли гродненскую команду - 3:1 и 1:0.

Ответные четвертьфинальные встречи намечены на 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).-0-