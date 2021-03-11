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11 марта 2021, 09:37

Первые матчи 1/8 финала состоятся сегодня в футбольной Лиге Европы

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня пройдут стартовые поединки 1/8 финала второго по рангу клубного турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые матчи начнутся в 20.55 по белорусскому времени. Один из них, в котором английский "Манчестер Юнайтед" примет на своей арене итальянский "Милан", в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Киевское "Динамо" в столице Украины сыграет испанским "Вильярреалом". В Амстердаме нидерландский "Аякс" встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" из Берна, пражская "Славия" в чешской столице сыграет с шотландским "Глазго Рейнджерс".

Еще четыре встречи стартуют в 22.55. Прямая трансляция встречи в Риме между итальянской "Ромой" и чемпионом Украины донецким "Шахтером" выйдет в эфир телеканала "Беларусь 5". В Лондоне английский "Тоттенхэм" сыграет с хорватским "Динамо" из Загреба. Еще один клуб из британской столицы "Арсенал" в греческом Пирее будет соперничать с местным "Олимпиакосом". Испанская "Гранада" на своем поле встретится с норвежским "Молде".

Ответные поединки за выход в четвертьфинал Лиги Европы состоятся 18 марта. Решающий поединок намечено провести 26 мая в Гданьске. В прошлом розыгрыше испанская "Севилья" в шестой раз выиграла второй по значимости континентальный клубный турнир, победив в финале миланский "Интер" со счетом 3:2.-0-

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