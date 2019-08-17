Первые матчи 18-го тура чемпионата Беларуси завершились вничью

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб дебютировал за "Ислочь" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Беларуси с гродненским "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Гродно завершилась вничью - 1:1. На 66-й минуте встречи Годфри Стивен вывел гостей вперед, а вскоре Валерий Жуковский восстановил равновесие, реализовав пенальти. Александр Глеб вышел на поле на 84-й минуте, заменив Сергея Макарова.

ФОТОФАКТ: Встреча "Неман" - "Ислочь" закончилась со счетом 1:1 На 66 минуте гол в ворота "Немана" забил Биток Стивен Годфри, на 87 минуте Валерий Жуковский с пенальти сравнял счет. Встреча закончилась с ничейным результатом 1:1.

В другом пятничном поединке столичный "Энергетик-БГУ" принимал на своем поле "Гомель" и завершил встречу вничью - 1:1.

Еще два матча состоятся сегодня: "Славия" (Мозырь) - "Дняпро" (Могилев), "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). В воскресенье, 18 августа, минское "Динамо" сыграет в гостях у "Городеи". В этот же день в Бресте должен был состояться поединок главных фаворитов турнира - местного "Динамо" и БАТЭ, но в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы игра была перенесена на 25 августа. В понедельник, 19 августа, футболисты "Слуцка" примут солигорский "Шахтер".

Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет "Шахтер", набравший 34 очка в 15 матчах.-0-