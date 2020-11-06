Первые матчи 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут в Минске и Витебске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги пройдут сегодня в Минске и Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Ислочи" встретятся с "Минском" (начало в 14.30, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге их встреча завершилась победой "Ислочи" с минимальным перевесом - 1:0. На прошлой неделе "Ислочь" сыграла вничью в гостях у брестского "Руха" (1:1), а минчане проиграли на своем поле брестскому "Динамо" (1:2).

Также сегодня футболисты "Витебска" примут на своей арене футболистов "Руха" (начало в 18.00). В первой встрече нынешнего первенства витебчане одолели сегодняшних соперников в Бресте со счетом 1:0. В 27-м туре футболисты "Витебска уступили в Борисове лидеру чемпионата БАТЭ - 1:3.

Центральный поединок этого тура состоится 7 ноября - в Солигорске идущий вторым "Шахтер" сыграет с футболистами БАТЭ. Еще два претендента на медали встретятся в субботу в Бресте - действующий чемпион страны местное "Динамо" будет соперничать с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Кроме того, аутсайдер турнира "Смолевичи" примет на своем стадионе гродненский "Неман", а "Слуцк" сыграет у себя дома с "Городеей".

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: "Белшина" (Бобруйск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси после 27 туров: БАТЭ (Борисов) - 53 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 52, "Динамо" (Брест) - 48, "Неман" (Гродно) - 47, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 40, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35, "Витебск" - 34, "Минск" - 34, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 27, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".-0-