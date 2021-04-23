Первые матчи 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут в Сморгони и Мозыре

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команды высшей лиги сегодня откроется программа 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них сыграют два неудачника стартового отрезка турнира - футболисты "Сморгони" примут на своем поле еще одного новичка элитного дивизиона речицкий "Спутник". Обе команды пока не радуют своих болельщиков: хозяева сегодняшнего матча еще не побеждали, набрав в пяти встречах всего один зачетный балл, а гости одержали одну викторию при четырех поражениях. В предыдущем туре соперники проиграли свои матчи с крупным счетом - "Сморгонь" уступила в Бресте местному "Руху" 0:5, а "Спутник" - дома "Ислочи" 1:5.

В Мозыре футболисты "Славии" сыграют со "Слуцком". Мозыряне начали сезон очень слабо, набрав в пяти играх лишь одно очко, а их гости имеют в своем активе 5 баллов. На прошлой неделе "Славия" проиграла в Солигорске чемпиону Беларуси "Шахтеру" с результатом 1:4, а "Слуцк" на выезде разошелся миром с "Витебском" - 0:0.

В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Минск" - "Динамо" (Минск). Соперником лидера первенства солигорского "Шахтера" 25 апреля будет "Рух". Также в воскресенье футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с борисовским БАТЭ, а "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд после пяти туров: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-