Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся в семи городах

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся сегодня в семи городах страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сезон-2019/2020 годов откроют хоккеисты оршанского "Локомотива" против "Бобруйска", "Могилев" примет молодежную сборную Беларуси до 20 лет, "Пинские ястребы" сыграют против "Гомеля", барановичский клуб "Авиатор" встретится с гродненским "Неманом", "Лида" на своей площадке проведет матч с "Витебском", "Брест" - с "Шахтером", а новополоцкий "Химик" первый матч сезона в родных стенах сыграет с "Динамо-Молодечно". Все матчи первого тура начнутся в 19.00.

В Кубке Беларуси из-за финансовых проблем не принимает участие жлобинский "Металлург", побеждавший в этом турнире в 2011 году.

Розыгрыш кубка, который с 2013 года носит имя легендарного защитника Руслана Салея, традиционно проводится в два этапа. На первом команды разделены на две подгруппы согласно результатам предыдущего чемпионата страны в экстралиге. Команды играют в подгруппах по круговой системе в один круг, после чего выявляют победителя в плей-офф.

Минское "Динамо" вместе с победителем экстралиги "Юностью" присоединится к остальным командам на стадии полуфинала.

Квартет лучших клубов проведет в Орше полуфиналы и финал 17-18 августа.

Обладателем Кубка Руслана Салея в 2018 году стал гродненский "Неман".-0-