Первые матчи XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу пройдут в Щучине

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу состоятся сегодня в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке нового первенства действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" встретится с кобринским "Полесьем". 29 мая в стартовой игре нынешнего сезона гродненцы в матче за Суперкубок победили "Кировск-СДЮШОР" со счетом 6:2. Сегодня кировчане встретятся с мозырским клубом "М-Сити". Еще в одном поединке хозяева первого тура футболисты "Щучина" сыграют с "Брестом".

В 2019 году золото второй раз подряд завоевал "Гроднооблспорт", серебряным призером стал "Кировск-СДЮШОР", бронза досталась "Щучину".

Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов "Щучина" (8:0), "Полесья" (9:2) и "Бреста" (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира - 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.

В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге сборная Беларуси второй год подряд заняла 5-е место среди сильнейших команд Старого Света. В текущем рейтинге национальных сборных Беларусь занимает 15-е место, на первой позиции Португалия, второй идет команда Бразилии, третье место у Италии, Россия на 4-й строке, Иран замыкает пятерку лидеров.-0-