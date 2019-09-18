Первые медалистки определились на чемпионате мира по женской борьбе в Нур-Султане

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по женской борьбе в Нур-Султане определились первые медалистки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую золотую медаль ожидаемо выиграла представительница Азербайджана Мария Стадник (50 кг), в финале одолевшая румынку Алину Вук. Бронзовые медали достались Екатерине Полещук из России и представительнице Казахстана Валентине Брик-Исламовой, победившей в 1/8 финала белоруску Ксению Станкевич.

Категория 53 кг стала победной для Ен Ми Пак из КНДР. Серебро на счету японки Маю Мукаида. Китаянка Киан Ю Пан, остановившая турнирное продвижение белоруски Ванессы Колодинской, стала бронзовой медалисткой. Еще одна награда аналогичного достоинства у Винеш Винеш из Индии.

В весе 55 кг, который не входит в олимпийскую программу, первенствовала американка Джакарра Винчестер. Второе место осталось за японкой Нами Ирие. На третьих позициях итогового протокола планетарное первенство завершили россиянка Ольга Хорошавцева и монгольская спортсменка Бат-Очир Болортуя.

Победу в весовой категории 72 кг праздновала россиянка Наталья Воробьева, серебро у украинки Алины Стадник-Махини. Бронзовые медали на счету японки Масако Фуруити и китаянки Палиха Палиха.

Завтра, в шестой день турнира, белоруска Ирина Курочкина (57 кг) поспорит с россиянкой Мариной Симонян за право побороться за бронзу и олимпийскую лицензию. Такую возможность она получила после того, как ее обидчица, действующая олимпийская чемпионка Нинин Рон из Китая, вышла в финал.

Кроме того, в четверг начнут состязания представительницы женской борьбы, выступающие в весах 62 кг и 68 кг, а также "вольники" в категориях 57 кг и 65 кг. Беларусь в схватках женщин представят Кристина Федорашко и Мария Мамошук, которые в стартовых поединках сразятся Хенной-Катариной Юханссон и Анной Кармен Шелл из Германии соответственно. В стартах по вольной борьбе выступят представители Беларуси Владислав Андреев и Нюргун Скрябин. Их конкурентами будут иранец Реза Ахмадали Атринагарчи и монгол Тумур-Очир Тульга.-0-