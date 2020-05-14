Первые поединки плей-офф пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся первые поединки стартового этапа плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два матча 1/8 финала пройдут в Минске. В первом из них спортсмены ФК "Минск" примут светлогорский ЦКК. В регулярном чемпионате эти команды обменялись победами: минчане выиграли со счетом 4:1, а их соперники - 8:3. Столичное "Динамо-БНТУ" встретится с гостями из "Борисова-900". В этом сезоне борисовчане дважды обыгрывали динамовцев - 8:1 и 3:2.

В Гродно местное "УВД-Динамо" будет соперничать с "Охраной-Динамо" из Минска. В двух встречах нынешнего первенства минчане были сильнее - 5:2 и 3:0.

Еще в одном матче аутсайдер регулярного чемпионата "Щучин" попытается дать бой минскому "Дорожнику", которому до этого дважды проиграл - 1:7 и 3:7.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое место в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства пройдут без зрителей.

Лучшим бомбардиром регулярного сезона стал Андрей Скварчевский из "Дорожника", забивший 25 мячей.

В прошлом сезоне свой третий чемпионский титул завоевала "Столица", обыгравшая в серии за золото ВРЗ (3:1). обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-