Первые полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси определятся в Борисове и Солигорске

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники полуфинальной стадии розыгрыша футбольного Кубка Беларуси определятся сегодня в Борисове и Солигорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея солигорский "Шахтер" в ответном четвертьфинальном поединке примет у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" (начало игры в 16.00). В их первой встрече, прошедшей 9 марта в Жодино, футболисты "Шахтера" выиграли с минимальным преимуществом - 1:0.

Вице-чемпион страны БАТЭ на поле "Борисов-Арены" встретится с минским "Динамо". Первый поединок этих команд, состоявшийся на динамовской арене, прошел в равной борьбе. В первом тайме минчане открыли счет, но затем гости сумели переломить ход игры и одержали волевую победу - 2:1. Матч в Борисове начнется в 18.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен в воскресенье, 15 марта. На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским "Динамо". В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью - 0:0. Арбитр той игры Виталий Севостьяник вынес игрокам 9 предупреждений, а также удалил с поля четырех футболистов.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро".

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-