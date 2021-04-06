Первые полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси определятся в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель второго дивизиона национального первенства дзержинский "Арсенал" на поле столичного РЦОР-БГУ попытается взять реванш у бронзового призера чемпионата страны жодинского "Торпедо-БелАЗ" за крупное поражение в гостевом четвертьфинале со счетом 0:3.

Во втором ответном четвертьфинальном поединке футболисты "Минска" сыграют на своей арене с "Ислочью". Первая встреча этих команд завершилась вничью - 1:1.

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов "Витебска". В первой игре борисовчане победили с минимальным перевесом - 2:1. Чемпион страны солигорский "Шахтер" встретится в Гродно с местным "Неманом". На своем поле солигорские футболисты выиграли с результатом 3:0.-0-