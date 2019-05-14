Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый матч полуфинальных серий плей-офф Единой лиги ВТБ пройдет 22 мая в Казани. В этот день баскетболисты УНИКСа примут гостей из подмосковных "Химок", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В регулярном чемпионате УНИКС занял второе место, а "Химки" финишировали третьими. В четвертьфинале эти соперники выиграли серии с "сухим" счетом 3:0 - казанская дружина была сильнее таллинского "Калева", а клуб из Подмосковья переиграл "Астану".

Вторая полуфинальная серия между лидером регулярного сезона московским ЦСКА и питерским "Зенитом", который занял 5-е место, стартует 23 мая в российской столице. В четвертьфинале армейцы взяли верх над "Нижним Новгородом" - 3:0, "Зенит" победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" с результатом 3:1.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск", занявшие последнее, 13-е место в регулярном сезоне "банковского" турнира, уверенно идут к своему очередному, 11-му по счету золоту чемпионата Беларуси. В двух стартовых поединках серии за первое место подопечные Ростислава Вергуна дважды победили в Могилеве местный "Борисфен" - 76:64 и 89:69. Следующий матч серии до трех побед состоится в Минске 18 мая.

В борьбе за 3-е место национального первенства пока паритет - 1:1. Резервный состав столичных "драконов" на своей площадке сначала взял верх над "Гродно-93" со счетом 93:81, а затем уступил - 69:71. Следующие два поединка за бронзу соперники проведут 18 и 19 мая в Гродно.-0-