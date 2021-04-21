Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Солигорске и Борисове

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоятся первые полуфинальные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" примет на своем поле "Ислочь" из Минского района. Игру, которая начнется в 18.45, будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Стецуриным из Бреста. В четвертьфинале "Шахтер" оказался сильнее гродненского "Немана", а "Ислочь" одолела футболистов "Минска".

Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ сыграют у себя дома с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (начало в 20.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Главным судьей этого матча назначен гомельчанин Амин Кургхели. В четвертьфиналах БАТЭ выиграл у "Витебска", а торпедовцы победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский "Арсенал".

Ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с минимальным перевесом 1:0 одолели в дополнительное время брестское "Динамо".-0-