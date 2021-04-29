Первые полуфиналы состоятся сегодня в футбольной Лиге Европы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи полуфинальной стадии состоятся сегодня в футбольной Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Английский "Манчестер Юнайтед" на поле "Олд Траффорд" примет гостей из итальянской "Ромы" (начало в 22.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту игру будет судить испанская бригада арбитров, которую возглавит Карлос дель Серро. В четвертьфинале английский клуб дважды обыграл с одинаковым счетом 2:0 испанскую "Гранаду". Римская команда одолела по сумме двух встреч амстердамский "Аякс" - 2:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

В другом сегодняшнем матче испанский "Вильярреал" сыграет на своей арене с лондонским "Арсеналом". Этот поединок рассудит бригада португальских рефери во главе с Артуро Диашем. На предыдущей стадии английская дружина была сильнее чешской "Славии" из Праги - 1:1 (дома) и 4:0 (в гостях). Футболисты "Вильярреала" переиграли хорватское "Динамо" из Загреба - 1:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Ответные полуфинальные игры состоятся 6 мая. Решающий поединок Лиги Европы пройдет 26 мая в польском Гданьске.-0-