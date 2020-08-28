Первые участники 1/8 финала определятся сегодня в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня состоятся первые встречи 1/16 финала. На этой стадии представители первой и второй лиги примут команды элитного дивизиона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних поединков за выход в 1/8 финала футболисты дзержинского "Арсенала" сыграют в Минске со "Смолевичами" (начало в 16.00). "Орша" на своем стадионе примет столичный "Энергетик-БГУ" (начало в 18.00), а в последнем матче игрового дня в Могилеве местный "Днепр" встретится с гостями из "Ислочи" (начало в 20.00).

Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа сыграют в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским "Гранитом". Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское "Динамо" 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги - местным "Мелиоратором".

В эти выходные сыграют:

29 августа

"Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Барановичи" - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Слуцк", "Химик" (Светлогорск) - "Рух" (Брест), "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея";

30 августа

"Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Спутник" (Речица) - "Белшина" (Бобруйск), "Ошмяны-БГУФК" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Еще два поединка за выход в 1/8 финала кубкового розыгрыша состоятся на следующей неделе: 1 сентября состоится дерби "Крумкачей" и минского "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0-