Первые Всемирные туристические игры могут пройти в Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность проведения в Беларуси первых Всемирных туристических игр обсуждалась на встрече заместителя министра спорта и туризма Беларуси Александра Бараули с президентом Международной федерации спортивного туризма (МФСТ) Алексеем Ярошевским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Алексей Ярошевский подчеркнул, что соревнования подобного рода и масштаба пока не проводились, но интерес к ним громадный. "Беларусь привлекательна по многим компонентам: удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, 30-дневный безвизовый режим для иностранцев, квалифицированные кадры, в том числе судейские. На съезде, который пройдет в Гродно, мы будем обсуждать эту тему и надеемся на поддержку коллег из других государств", - сказал он.

Министерство спорта и туризма Беларуси готово обсуждать подобного рода инициативы. "Мы заинтересованы в том, чтобы количество занимающихся спортивным туризмом росло. Люди получают специальные навыки, которые позволяют им не только укреплять здоровье, вести активный образ жизни, открывать для себя новые страны, но также легче ориентироваться и в случае необходимости выживать в экстремальных условиях. Кроме того, те молодые люди, которые занимаются этим видом, получают прекрасную допризывную подготовку, им затем легче переносить нагрузки, связанные с прохождением военной службы", - отметил Александр Барауля.

Предполагается, что во Всемирных туристических играх примут участие около 2 тыс. человек. Как отметили участники встречи, о сроках и формате проведения игр пока говорить преждевременно. Некоторые детали проекта будут обсуждаться 24 ноября в Гродно, где пройдет отчетно-выборный съезд МФСТ.

Спортивный туризм - это вид спорта, в основе которого лежат соревнования по спортивным туристским походам. Это преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и прочих) и туристско-прикладные многоборья, проложенные на дистанциях в природной среде и на искусственном рельефе.-0-

Фото Министерства спорта и туризма