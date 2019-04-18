18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый чемпионат Беларуси по баскетболу 3х3 стартует 19 апреля в новом спорткомплексе в Республиканском государственном училище олимпийского резерва (РГУОР). Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в издательском доме "Беларусь сегодня" исполнительный директор, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федерация будет продолжать развитие баскетбола 3х3 и с окончанием II Европейских игр. Председатель БФБ Максим Рыженков принял решение о проведении национального чемпионата, на котором игроки будут набирать рейтинговые очки. Первый тур стартует в новом зале РГУОР 19 апреля, а Кубок Беларуси среди вузов здесь же - 20 апреля. Этот турнир будет важным этапом подготовки к II Европейским играм. Всерьез развивать баскетбол 3х3 федерация начала в 2015 году, когда прошел чемпионат Европы среди девушек до 18 лет. К играм в Минске подготовка команд ведется с 2017 года. Основной площадкой станет Palova-Арена, которая будет готова в июне, а 15-16-го на ней состоится финальный этап чемпионата Беларуси. Соревнования станут генеральной репетицией перед II Европейскими играми", - рассказала Анастасия Маринина.

Игрок женской команды по баскетболу 3х3 Анастасия Сущик уверена, что и в чемпионате страны, и на Европейских играх в июне придется приложить максимум усилий, чтобы добиться поставленных задач. "В моей карьере первым значимым стартом в баскетболе 3х3 стал минский чемпионат Европы до 18 лет в 2015 году. Мы успешно выступили, завоевав серебряные награды. Для меня Palova-Арена ассоциируется исключительно с положительными эмоциями и воспоминаниями. Здорово, что спустя четыре года мы снова выступим здесь при поддержке своих трибун в рамках турнира II Европейских игр. Мы настраиваемся на серьезную борьбу за самые высокие места. Считаю, у белорусок есть все составляющие, чтобы добиться своей цели: качественная подготовка и участие в различных международных соревнованиях, опытные игроки и тренер Юрий Волк, много лет работающие вместе, а также домашняя площадка и фанаты, которые верят в нас", - отметила Анастасия Сущик.

Первый крупный турнир по баскетболу 3х3 прошел в 1989 году в США. Международная федерация баскетбола ФИБА впервые опробовала 3х3 в 2007 году на Азиатских зальных играх в Макао. -0-