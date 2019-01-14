Первый этап чемпионата Беларуси по трековым гонкам собрал 41 участника

14 января, Минск /БЕЛТА/. В прошедшее воскресенье, 13 января, на стадионе "Заря" в поселке Боровая дан старт чемпионату Беларуси по трековым гонкам. "Горячий лед", так называется зимняя фаза состязаний, в этом году отмечает свое 20-летие, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый этап соревнований собрал 41 участника, которые боролись между собой в классах "Легенды СССР", "Лайт", "Супер плюс" и "Юниор". Наиболее массовым оказался класс "Легенды СССР" - 19 участников. В классе "Лайт" выступили 11 спортсменов, в классе "Супер плюс" - 7, в нем участвовали наиболее мощные автомобили на колесах, оснащенных спортивными шипами 4,5 мм.
В классе "Легенды СССР" первое место занял ветеран белорусского автоспорта Сергей Стефанович. Второе и третье места у Кирилла Яловицына и Сергея Максимчука. В классе "Лайт" не было равных опытному Сергею Выдронку, который уверенно выиграл все заезды, не потеряв ни одного очка. Второе место - у Михаила Гайдука, а третье - у Константина Бумая. В классе "Супер плюс" выиграл Антон Кончиц, второе место - у Михаила Гайдука, третье досталось Николаю Шерому.
Организаторами соревнований традиционно выступили редакция газеты "Автодайджест" совместно с Республиканским спортивно-техническим комплексом ДОСААФ и Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школой по автомотоспорту ДОСААФ.
Следующий этап чемпионата состоится на стадионе "Заря" в поселке Боровая 27 января.-0-
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