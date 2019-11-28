Первый этап Кубка IBU стартует в норвежском Шушене

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап Кубка IBU (Международного союза биатлонистов) стартует сегодня в Шушене (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт мужскому спринту будет дан в 13.00 (белорусское время). Женщины начнут гонку в 16.00.

Среди белорусских парней выступят Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Егор Казаринов, Максим Воробей. У девушек за награды соревнований поборются Аделина Сабитова, Анна Мусатова и Карина Ануфриенко.

30 ноября спортсмены вновь выйдут на старт спринтов, а 1 декабря в последний день состязаний пробегут гонки преследования.-0-