Первый этап летнего Чемпионата Беларуси по трековым гонкам пройдет 26 мая

Этапы летнего Чемпионата Беларуси по трековым гонкам под названием "Большие гонки" начнутся в ближайшее воскресенье, сообщили БЕЛТА в редакции газеты "Автодайджест", основного организатора соревнований. В этом сезоне гонки в последний раз пройдут на легендарном стадионе "Заря" в деревне Боровая (Минская область).

26 мая в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам массовые заезды проведут участники зачетной группы "Легенды СССР", а также групп "Лайт" и "Юниор". Следующий этап пройдет 16 июня.

Начало соревнований в 12:00. Вход платный. Детям до 14 лет вход свободный.

Информационный партнер соревнований - Белорусское телеграфное агентство.