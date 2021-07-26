Первый этап открытого Кубка Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию пройдет в Бобруйске

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пройдет открытый Кубок Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию. Город примет первый этап состязаний, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора хоккейного клуба "Бобруйск" Юрий Бородин.

На площадку спортивного комплекса "Бобруйск-Арена" 1-2 августа выйдут участники соревнований по спортивным танцам на льду. Спортсмены представлены в двух возрастных категориях: кандидаты в мастера спорта (юниоры) и мастера спорта (сеньоры). В турнире заявлены спортсмены из шести стран: Беларуси, Украины, России, Грузии, Эстонии и Кипра.

Соревнования по одиночному (женскому и мужскому) и парному катанию пройдут 7-8 августа. В них выступят около 50 спортсменов - от второго спортивного разряда (самому младшему участнику 10 лет) до мастеров спорта. В этой части турнира будут представлены только спортсмены из Беларуси. Вход на мероприятие свободный.-0-