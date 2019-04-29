Первый этап соревнований на Кубок виртуозов руля прошел в Солигорске

В минувшие выходные на площадке возле паркинга "Октябрьский" прошли соревнования по джимхане на Кубок виртуозов руля 2019 года, сообщили БЕЛТА организаторы. В них приняли участие автогонщики из Витебска, Минска, Молодечно, Бобруйска, Солигорска. Официальному открытию соревнования предшествовала квалификация, где участники смогли дважды проехать по первой конфигурации трассы, а лучший результат шел в зачет первого упражнения. Трасса представляла собой комбинацию поворотов разных уровней сложности с резкими ускорениями и торможениями. В рамках мероприятия проходило обучение сотрудников ГАИ, которые перенимали опыт ведущих спортсменов по контраварийной подготовке.

В абсолютном зачете победила пара Александр Цедрик и Евгений Цедрик, выступавшие за команду Nakayama Team. Следом за ними на пьедестал почета поднялись Дмитрий Баркан и Алексей Королев из команды Texaco Havoline. В личном зачете победу праздновал Александр Цедрик. Второе место досталось Дмитрию Баркану. Третье – у Евгения Цедрика. В результате все призовые места заняли спортсмены из Минска.

Отдельно шла острая борьба среди любителей. В итоге призовые места распределились следующим образом: первое место - Виталий Чумаков (Минск), второе место - Дмитрий Мезит (Минск), третье - Владимир Ковтик (Солигорск).

Содействие в проведении Кубка виртуозов руля по джимхане в 2019 году традиционно оказывает УГАИ УВД Миноблисполкома. Помощь в проведении первого этапа оказал Солигорский райисполком. Организаторами соревнований являются редакция газеты "Автодайджест" и портал ADT.BY. Информационный партнер соревнований - Белорусское телеграфное агентство. Следующий этап Кубка виртуозов руля 2019 года намечен на 18 мая в Борисове.

Фото Павла Шардыко