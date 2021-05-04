Первый финалист футбольной Лиги чемпионов определится в Манчестере

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый финалист футбольной Лиги чемпионов сегодня определится в Манчестере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле стадиона "Этихад" футболисты английского "Манчестер Сити" примут французский "Пари Сен-Жермен" (начало в 22.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Бьорн Кейперс. В первой игре, состоявшейся на прошлой неделе в Париже, лидер английской премьер-лиги одержал волевую викторию со счетом 2:1 и сегодня постарается закрепить свой успех и впервые в истории пробиться в финал главного континентального турнира. Их соперники в прошлом сезоне играли в решающем поединке, уступив мюнхенской "Баварии". В этом сезоне в четвертьфинале парижане взяли реванш у чемпиона Германии, "Манчестер Сити" оказался сильнее еще одного представителя бундеслиги - дортмундской "Боруссии". В минувший уик-энд подопечные Хосепа Гвардиолы в 34-м туре английской премьер-лиги одержали гостевую победу над лондонским клубом "Кристал Пэлас" (2:0) и уверенно лидируют, набрав 80 очков. В 35-м туре французского первенства "Пари Сен-Жермен" победил на своей арене "Ланс" (2:1) и по-прежнему идет вторым, имея 75 очков - на одно меньше, чем у лидирующего "Лилля".

Завтра во втором ответном полуфинале лондонский "Челси" примет на поле "Стэмфорд Бридж" мадридский "Реал". Неделю назад в испанской столице эти соперники не выявили победителя, сыграв вничью (1:1).

Список лучших бомбардиров чемпионской Лиги возглавляет норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей. На два гола меньше у одного из лидеров "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Финальный поединок Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.-0-