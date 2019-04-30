Первый финалист Кубка Беларуси по футболу определится в Минске

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый финалист розыгрыша Кубка Беларуси по футболу определится сегодня на минском стадионе "Трактор", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты столичного "Динамо" попытаются взять реванш у "Витебска" за минимальное поражение в гостях 0:1. В игре, которая состоялась 10 апреля в Витебске, хозяева имели преимущество, но смогли отличиться лишь однажды - на 36-й минуте победный мяч в ворота минчан забил бразильский легионер Вандерсон. Для футболистов "Витебска" нынешний кубковый турнир особенный, ведь его решающий поединок впервые пройдет в их городе. И витебчане очень хотят пробиться в финал. Сегодняшний матч будет показан на телеканале "Беларусь 5" .

Второй участник кубкового финала определится 1 мая на солигорском стадионе "Строитель", где "Шахтер" примет гостей из "Ислочи". В их первой встрече была зафиксирована боевая ничья - 2:2. После первого тайма футболисты "Ислочи" выигрывали со счетом 2:0, но не удержали победу, дважды пропустив после перерыва - 2:2.

Решающий поединок 28-го розыгрыша Кубка Беларуси пройдет 26 мая в Витебске. Перед этим два сезона подряд его обладателями становились футболисты брестского "Динамо". Всего у брестчан 3 трофея, столько же у минского "Динамо", борисовского БАТЭ и бобруйской "Белшины". По два раза Кубок выигрывали "Гомель", солигорский "Шахтер", мозырская "Славия", минский "МТЗ-РИПО" и новополоцкий "Нафтан", по одному - "Минск", гродненский "Неман", минское "Динамо-93", витебский "Локомотив-96" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".-0-