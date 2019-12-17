Первый финалист определится на клубном чемпионате мира по футболу

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на клубном чемпионате мира по футболу в катарской Дохе определится первый финалист, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро сыграет с представителем Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда. Для чемпионов Бразилии это первый поединок на нынешнем турнире, а их сегодняшние соперники в четвертьфинальном поединке одолели футболистов "Эсперанса" из Туниса с минимальным перевесом - 1:0.

Во втором полуфинале 18 декабря триумфатор европейской Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" встретится с мексиканским "Монтерреем", который в борьбе за выход в полуфинал переиграл катарский клуб "Аль-Садд" из Дохи со счетом 3:2.

Победители полуфинальных баталий 21 декабря сыграют в поединке за титул клубного чемпиона планеты, а проигравшие поспорят за бронзовые медали.

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ с результатом 4:1. В матче за бронзу аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса без проблем обыграл японский клуб "Касима Антлерс" - 4:0.

Чаще всех в нынешнем формате этот турнир выигрывали футболисты "Реала", у которых 4 титула (2014, 2016-2018). Трижды побеждал еще один испанский гранд "Барселона" (2009, 2011, 2015), два раза победителем становился бразильский "Коринтианс" из Сан-Паулу (2000, 2012).-0-