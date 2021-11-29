Первый переходной матч между "Славией" и "Крумкачамi" пройдет в Мозыре

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка переходных матчей за право играть в следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жребий определил, что 2 декабря первая встреча между футболистами "Славии" и столичным клубом "Крумкачы" пройдет в Мозыре. Ответный поединок состоится 5 декабря в Минске. Футболисты мозырской "Славии" в завершившемся вчера чемпионате страны заняли 14-е место в высшей лиге, а "Крумкачы" финишировали на третьей позиции в первой лиге национального первенства. Прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник".

Чемпионом Беларуси второй год подряд и третий за все время стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, бронзовые награды завоевали футболисты минского "Динамо". Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата страны оказался гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 19 мячей.-0-