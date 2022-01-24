Первый случай коронавируса у представителя олимпийской делегации зафиксирован в Пекине

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине зафиксирован первый случай коронавируса у представителя олимпийской делегации одной из стран, сообщает официальный сайт Оргкомитета Игр-2022.

В воскресенье в Китай прилетели 529 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр. Четыре теста на COVID-19, сданных в аэропорту Пекина, оказались положительными, в том числе у представителя спортивной делегации одной из стран. Отмечается, что еще двое зараженных были выявлены среди лиц, которые прибыли в Пекин ранее.

Сегодня Международный олимпийский комитет сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом на Играх-2022. Так, срок, при котором человек считается близко контактировавшим с зараженными, сокращен с 14 до 7 дней. В этот период тестирование у контактов будет проводиться дважды в день.

Участники Олимпиады, у которых был найден коронавирус, после 10 дней карантина смогут вернуться в ранее забронированные места проживания. Для этого необходимо отсутствие симптомов COVID-19 и наличие отрицательных тестов в течение трех дней подряд.

На данный момент МОК и оргкомитет Игр разрабатывают отдельную процедуру для лиц, регулярно сдающих положительные тесты на инфекцию. Предполагается, что их в кратчайшие сроки будут отправлять на родину.

Зимние Олимпийские игры - 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.-0-