Первый тренер Алимбековой: "Должна у нас быть медаль по биатлону. Надо верить"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый тренер биатлонистки Динары Алимбековой Мария Шипикова уверена, что у наших стреляющих лыжниц и лыжников обязательно будет медаль пекинской олимпиады. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Сразу после индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами корреспондент БЕЛТА связался с первым тренером нашей биатлонистки Динары Алимбековой. Мария Шипикова живет в Чаусах, сейчас находится в больнице, поэтому увидеть в прямом эфире соревнования не смогла. Результат узнала от медицинской сестры.

"Сначала пришла, говорит: "О, Динарка идет четвертая. Ей чуть-чуть не хватает, чтобы бронзу взять". Потом оказалось, что получился один промах, штраф. И все, Динара без награды. Ну что поделаешь, - переживает первый тренер. И тут же оптимистично замечает: "Должна быть медаль у нас по биатлону. Надо верить! Остается только держать кулачки и болеть за наших, чтобы им повезло".

Марии Ивановне удалось в субботу, 5 февраля, посмотреть выступление белорусской четверки, куда вошла и Динара Алимбекова, в смешанной эстафете по биатлону. "Мне ход понравился, красиво Динара шла, так размашисто, уверенно, - поделилась впечатлениями тренер.

Мария Ивановна занималась пять лет с лидером белорусской команды на зимней Олимпиаде в Пекине Динарой Алимбековой. Вспоминает, как впервые увидела ее, ученицу 4-го класса: "Я работа в Чаусской спортивной школе, и у меня была группа из Каменской средней школы. Однажды ученицы оттуда сказали мне: есть одна девочка, которая очень хочет на лыжах попробовать кататься. Я говорю, приводите ее. Первое знакомство с Динарой было возле ее школы, в Каменке. Дети поехали на лыжах и она за ними. Когда начала серьезно заниматься, то уже была видна легкость в ее движении. Она очень хорошо бегала кроссы.

Тренер следит за успехами Динары и гордится ею: "Считаю, что этот сезон у нее очень стабильный. Каждую гонку так отлично бежать - это знак высокой классности спортсмена".-0-